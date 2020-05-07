Пентагон признал гибель 132 мирных жителей в военных операциях в 2019 году

В 2019 году в ходе проведения Соединенными Штатами военных операций в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибли 132 мирных жителя. Такие данные содержатся в докладе Пентагона, подготовленном по запросу конгресса.

В документе уточняется, что 108 человек были убиты в Афганистане, 22 - в Сирии и Ираке, двое - в Сомали. В Ливии и Йемене жертв среди населения не было, пишет ТАСС. Также сообщается о раненых: в ходе американских военных операций пострадал 91 мирный житель.

"Несмотря на то, что потери среди мирных жителей - это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению", - говорится в докладе Пентагона. В 2018 году американское военное ведомство сообщало о 120 погибших мирных жителях Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Ранения получили 65 человек.