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07.05.2020 14:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Пять глаз" смогли разглядеть истину

Во Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) однозначно прокомментировали мнение президента и госсекретаря США о происхождении коронавируса из уханьского Института вирусологии, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Как заявила технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Мария Ван Керкхове, коронавирус распространяется среди летучих мышей, и имеющиеся на сегодня около 15 тысяч последовательностей генов вирусов показывают, что он не мог быть созданным искусственно.
Майкл Райан: Все факты подтверждают естественное происхождение вируса. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Майкл Райан: Все факты подтверждают естественное происхождение вируса. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Майкл Райан: Все факты подтверждают естественное происхождение вируса. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Директор программы Майкл Райан добавил, что ВОЗ не получала информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса: "Это спекулятивное утверждение, и пока в организации работают на основе той информации, которая есть в распоряжении, на фактических данных, полученных на основе анализа генетических последовательностей. Все подтверждает, что речь идет о естественном происхождении вируса".

Спекулятивное, на взгляд ВОЗ, утверждение Трампа и Помпео опроверг и разведывательный союз "Пять глаз", в который входят службы разведки США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. По мнению разведчиков, то, что коронавирус стал распространяться из-за лабораторной утечки, неправдоподобно.

Американская телекомпания CNN 4 мая, ссылаясь на информацию союза, сообщила, что коронавирус скорее всего имеет природное происхождение, человеку инфекция передалась после "контакта с животными".

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий назвал сообщения западных СМИ о скрытии данных о вирусе в Китае политизированной антикитайской провокацией. "Китай - не "сослуживец" вируса, а страна, пострадавшая от эпидемии. Версия о лабораторном происхождении вируса является спекуляцией", - вторит сотрудникам ВОЗ российский депутат.

Несмотря на то, что пока нет точного вывода о происхождении COVID-19, научные исследования указывают на его природное происхождение. По сообщению британской газеты "Гардиан", в научных кругах единогласно выступают против версии о лабораторном происхождении коронавируса.

Некоторые чиновники американской администрации оказывали давление на службу разведки страны, потребовав от нее доказательств того, что COVID-19 происходил из уханьского Института вирусологии. Однако 30 апреля глава национального агентства расследований США заявил, что в кругах разведки согласны с общим пониманием научного сообщества о том, что коронавирус не является искусственно созданным или генно-модифицированным.

Американский журнал "Государственные интересы" 4 мая поместил на своем сайте статью, в которой отмечается, что администрация Трампа политизирует коронавирусную пандемию. В статье говорится, что высказывания и действия президента США в течение пандемии подверглись осуждению народа - именно поэтому он старается переключить внимание населения на Китай.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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