Площадь восстановленных лесов в России увеличилась в три раза

К началу мая в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" площадь лесовосстановления достигла почти 50 тысяч гектаров. По данным Рослесхоза, это в три раза больше, чем на середину апреля.

- Лесокультурный сезон в России охватил на сегодняшний день все федеральные округа. В частности, в Сибири за прошедшие две недели площадь, на которой проведены лесовосстановительные работы, увеличилась более чем в 8 раз и составила 7,3 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

В лесном ведомстве напомнили, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" на увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиардов рублей. В настоящее время за счет средств федерального бюджета лесничествами выполнено 17 процентов от годового плана восстановления лесов. В этом году площадь лесовосстановления должна достичь 1,1 млн га.