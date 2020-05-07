Новости

Умерла тренер Шэрон Стоун и Сэмюэла Джексона Мари Уинзор 16:04
30-летняя певица Кэди Гроувз найдена мертвой в своем доме 15:21
Умерла исполнительница суперхита My Boy Lollipop Милли Смолл 15:06
Вышел мини-спецэпизод "Доктора Кто" 14:58
Появилось фото с "малышом Йодой" со съемок продолжения "Мандалорца" 14:44

Появились новые фото со съемок продолжения "Аватара"

Новости
    07.05.2020, 15:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Новые фотографии со съёмок второго "Аватара" появились в Сети.

На кадрах, опубликованных в официальном Twitter франшизы Джеймс Кэмерон даёт указания актёрам, плавающим в бассейне.

Что-то добавить к вышенаписанному трудно, но съёмочная группа, очевидно, неплохо проводила время.

Ранее появилось фото со съёмок, на котором позирует Сигурни Уивер.

Напомним, сейчас съёмки "Аватара" приостановлены из-за эпидемии коронавируса, поэтому дата премьеры неизвестна.

Новости

Избитую бывшую жену Башарова обвинили в том, что она его "использует" 14:39
Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус 14:08
"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон 13:56
Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix 12:32
⧣ США
Фото: instagram.com/ bosslogic
Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена 10:33
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 06.05.2020
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 06.05.2020
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой 06.05.2020
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 05.05.2020
Главного героя Assassin's Creed Valhalla сделали "Мстителем" Marvel 02.05.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 06.05.2020
Том Холланд заменил Тома Харди в костюме Венома на новом постере 06.05.2020
Бэтмен станет негром 06.05.2020