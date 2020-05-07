Появились новые фото со съемок продолжения "Аватара"

Новые фотографии со съёмок второго "Аватара" появились в Сети.
На кадрах, опубликованных в официальном Twitter франшизы Джеймс Кэмерон даёт указания актёрам, плавающим в бассейне.
Что-то добавить к вышенаписанному трудно, но съёмочная группа, очевидно, неплохо проводила время.
From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020
Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF
Ранее появилось фото со съёмок, на котором позирует Сигурни Уивер.
Напомним, сейчас съёмки "Аватара" приостановлены из-за эпидемии коронавируса, поэтому дата премьеры неизвестна.