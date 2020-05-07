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07.05.2020 20:42
Рубрика: Экономика

Портал госуслуг собрал все меры поддержки по COVID-19 в одном разделе

Текст: Ирина Алпатова
Минкомсвязи запустило на портале госуслуг отдельный раздел для поддержки граждан в период борьбы с распространением COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В разделе собраны все государственные меры поддержки граждан, пострадавших во время пандемии, и полезная информация о дополнительных выплатах, измененных условиях назначения пособий, упрощенных процедурах оформления документов и новых сервисах.

В частности, через раздел можно оформить сертификат на маткапитал и выплаты на ребенка, встать на учет по безработице, а также оформить электронную трудовую книжку.

Минкомсвязи предложило использовать электронную подпись на портале госуслуг
Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Распространение коронавируса COVID-19

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