Портал госуслуг собрал все меры поддержки по COVID-19 в одном разделе

В разделе собраны все государственные меры поддержки граждан, пострадавших во время пандемии, и полезная информация о дополнительных выплатах, измененных условиях назначения пособий, упрощенных процедурах оформления документов и новых сервисах.

В частности, через раздел можно оформить сертификат на маткапитал и выплаты на ребенка, встать на учет по безработице, а также оформить электронную трудовую книжку.