Портал госуслуг собрал все меры поддержки по COVID-19 в одном разделе

Минкомсвязи запустило на портале госуслуг отдельный раздел для поддержки граждан в период борьбы с распространением COVID-19.
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В разделе собраны все государственные меры поддержки граждан, пострадавших во время пандемии, и полезная информация о дополнительных выплатах, измененных условиях назначения пособий, упрощенных процедурах оформления документов и новых сервисах.
В частности, через раздел можно оформить сертификат на маткапитал и выплаты на ребенка, встать на учет по безработице, а также оформить электронную трудовую книжку.