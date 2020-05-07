Посол РФ: В Боснии и Герцеговине лелеют традиции антифашизма

"Мне отрадно видеть, что здесь, в Боснии и Герцеговине, память о тех далеких событиях не ослабевает, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Здесь лелеют традиции антифашизма, понимают значение Победы над нацизмом, давшей народам Европы свободу, право выбора, возможность прогрессивного развития".
Иванцов отметил, что БиГ вносит свой вклад в противодействие фальсификации истории, о чем свидетельствует, в том числе, поддержка традиционной российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. "По всей стране в последние годы число юбилейных мероприятий растет, - рассказал он. - И даже в этом году, несмотря на пандемию, по стране проходят возложения венков к памятникам югославским партизанам, антифашистам, жертвам фашистов и их пособников. Недавно я принимал участие в церемонии памяти жертв усташского концлагеря Ясеновац по случаю 75-летия его освобождения югославскими партизанами. 9 мая возложу цветы к памятнику жертвам народно-освободительной войны (1941-1945 годы) в Баня-Луке".
Посол сделал акцент на том, что праздник 9 мая, это поистине наш общий праздник. "Он символизирует героическую борьбу наших народов за свою независимость, свободное существование будущих поколений, - указал Иванцов. - Эта историческая память - та основа, которая объединяет нас сегодня в борьбе с вызовами и угрозами, которые встают перед человечеством, ради обеспечения мира на земле. Уроки Великой Отечественной учат нас сплоченности и единению в борьбе с современными угрозами. Только вместе, объединив усилия, мы сможем им успешно противостоять. Нельзя позволить вирусу нетерпимости, ксенофобии, расового, национального или иного превосходства поразить умы людей. И это наша священная обязанность перед теми, кто кровью и жизнью заплатил за спасение человечества от ужасов "коричневой чумы".