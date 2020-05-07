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07.05.2020 18:21
Рубрика: В мире

Посол РФ: В Боснии и Герцеговине лелеют традиции антифашизма

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В России помнят и ценят подвиг югославских партизан, которые вели непримиримую борьбу с оккупантами, ценой невероятных усилий сковывали значительные силы противника по всей территории Югославии, оказывая тем самым неоценимую помощь Советскому Союзу, на плечи которого легла основная тяжесть борьбы. Мы свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма, в том числе, на территории Югославии, подчеркнул в авторском тексте посол РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ) Петр Иванцов.
Посол РФ в БиГ Петр Иванцов. Фото: Пресс-служба посольства РФ в БиГ Посол РФ в БиГ Петр Иванцов. Фото: Пресс-служба посольства РФ в БиГ
Посол РФ в БиГ Петр Иванцов. Фото: Пресс-служба посольства РФ в БиГ

"Мне отрадно видеть, что здесь, в Боснии и Герцеговине, память о тех далеких событиях не ослабевает, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Здесь лелеют традиции антифашизма, понимают значение Победы над нацизмом, давшей народам Европы свободу, право выбора, возможность прогрессивного развития".

Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
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Иванцов отметил, что БиГ вносит свой вклад в противодействие фальсификации истории, о чем свидетельствует, в том числе, поддержка традиционной российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. "По всей стране в последние годы число юбилейных мероприятий растет, - рассказал он. - И даже в этом году, несмотря на пандемию, по стране проходят возложения венков к памятникам югославским партизанам, антифашистам, жертвам фашистов и их пособников. Недавно я принимал участие в церемонии памяти жертв усташского концлагеря Ясеновац по случаю 75-летия его освобождения югославскими партизанами. 9 мая возложу цветы к памятнику жертвам народно-освободительной войны (1941-1945 годы) в Баня-Луке".

Посол сделал акцент на том, что праздник 9 мая, это поистине наш общий праздник. "Он символизирует героическую борьбу наших народов за свою независимость, свободное существование будущих поколений, - указал Иванцов. - Эта историческая память - та основа, которая объединяет нас сегодня в борьбе с вызовами и угрозами, которые встают перед человечеством, ради обеспечения мира на земле. Уроки Великой Отечественной учат нас сплоченности и единению в борьбе с современными угрозами. Только вместе, объединив усилия, мы сможем им успешно противостоять. Нельзя позволить вирусу нетерпимости, ксенофобии, расового, национального или иного превосходства поразить умы людей. И это наша священная обязанность перед теми, кто кровью и жизнью заплатил за спасение человечества от ужасов "коричневой чумы".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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