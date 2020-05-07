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07.05.2020 21:25
Рубрика: Экономика

Потребительские цены на продукты питания с начала года выросли на 4,3%

Текст: Татьяна Карабут
В апреле 2020 года цены на продукты питания выросли на 1,9% в сравнении с мартом и на 4,3% с начала года, говорится в сообщении Росстата. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года (с января по апрель 2019 года) продукты подорожали на 2,5%.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сильнее всего в апреле подорожали отдельные фрукты и овощи. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый - на 49,9%, чеснок - на 25,7%, капуста белокочанная и морковь - на 17,1%, картофель - на 16,0%, свекла - на 10,7%, яблоки - на 8,8%, апельсины - на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, помидоры - на 10,3%. Также выросли цены на крупу гречневую - на 12,0%. Увеличение цен на яйца куриные на 10,0% и более отмечено в 30 регионах. Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 регионах, из них в 19 субъектах - более чем на 10,0%. Рис шлифованный подрос в цене на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная и вермишель - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%, пшено - на 1,6%. Выросли цены на мясо кур и муку пшеничную - на 3,2%.

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Сейчас действительно наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе, картофель, лук, морковь, признают в ФАС. Но по большинству позиций этот рост сезонный и сопоставимый с ценами прошлого года. Так, лук дорожает ежегодно с середины марта, что связано с окончанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной продукции. Рост цен достигает максимума к концу мая - началу июня и держится на протяжении 4-5 недель. И только с поступлением в продажу отечественного лука нового урожая, цены на него снижаются, достигая своего минимума к концу сентября.

В росте цен на гречку антимонопольная служба винит ажиотажный спрос на крупу в марте. По сахару ФАС не видит объективных причин для роста цен и проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара.

"Если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность", - подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Предложения от поставщиков к торговым сетям о повышении отпускных цен по ряду продовольственных категорий на 20-50% начали массово поступать в марте 2020 года, напоминают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Однако по итогам проведенных переговоров торговых сетей с поставщиками удалось добиться минимального роста закупочных цен по категориям социально-значимых продуктов, подчеркивают в ассоциации.

Фото: РИА Новости
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Также для стабилизации цен на российском рынке 28 апреля АКОРТ и Национальный союз производителей плодов и овощей подписали меморандум о взаимодействии, договорившись соблюдать условия действующих договоров, а также предпринимать меры для предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной продукции.

В АКОРТ отмечают, что сдержать более активный рост цен удалось также за счет ресурсов самих торговых сетей, включая обнуление ими торговой наценки на ряд социально-значимых товаров. К этой инициативе, поддержанной ФАС, присоединились крупнейшие торговые сети. В результате рост цен по большинству позиций социально-значимых продовольственных товаров, включая хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, яйца и другие, индекс потребительских цен был заметно ниже общего индекса в 102,1%, резюмируют в АКОРТ.

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