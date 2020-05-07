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07.05.2020 13:41
Рубрика: Власть

Правительство проработает вопрос поддержки адвокатуры

Текст: Владислав Куликов
Правительство России поручило Минфину и Минэкономразвития дополнительно проработать вопрос предоставления льгот адвокатам. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко в ходе заседания Совета ФПА.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

При этом он обратил внимание, что адвокатским палатам регионов важно продолжить работу, направленную на предоставление льгот адвокатам на региональном уровне, включая льготы по арендным платежам.

Напомним, что еще в начале апреля Совет ФПА призвал государство обеспечить адвокатам минимальные гарантии социальной защищенности и распространить на них меры поддержки, предусмотренные для представителей малого и среднего бизнеса. Министерство юстиции поддержало предложения ФПА РФ о мерах государственной поддержки адвокатов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Кроме того, обращение в правительство направила Ассоциация юристов России, которая попросила распространить на адвокатов и нотариусов меры поддержки, которые недавно разработало правительство. По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, адвокаты и нотариусы продолжают оказывать помощь, но сталкиваются с падением спроса на оплачиваемые услуги.

"Адвокатура и нотариат являются системообразующими институтами квалифицированной юридической помощи, - пояснил Владимир Груздев порталу Право.Ру. - Нотариусы выполняют публичные правовые функции и действуют от имени Российской Федерации. Адвокатура участвует в системе государственной бесплатной юрпомощи, а также в защите граждан в уголовных процессах по назначению правоохранительных органов и суда. Именно поэтому Ассоциация юристов России особое внимание обратила на необходимость господдержки адвокатуры и нотариата. Институты адвокатуры и нотариата играют важную роль, поэтому в сложившихся условиях необходимо принять все меры для сохранения данных институтов".

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Как рассказал президент ФПА Юрий Пилипенко, решение по этому вопросу правительством страны еще не принято, проводятся консультации. В ходе них Федеральной палате адвокатов было поручено подсчитать потенциальные расходы, которые понесет федеральный бюджет в случае предоставления адвокатам льгот, предусматриваемых для малого и среднего бизнеса. Также дополнительно поручено проработать вопрос предоставления льгот адвокатам Министерству финансов и Министерству экономического развития.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Проблемы адвокатуры

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