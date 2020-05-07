Правительство проработает вопрос поддержки адвокатуры

Правительство России поручило Минфину и Минэкономразвития дополнительно проработать вопрос предоставления льгот адвокатам. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко в ходе заседания Совета ФПА.

При этом он обратил внимание, что адвокатским палатам регионов важно продолжить работу, направленную на предоставление льгот адвокатам на региональном уровне, включая льготы по арендным платежам.

Напомним, что еще в начале апреля Совет ФПА призвал государство обеспечить адвокатам минимальные гарантии социальной защищенности и распространить на них меры поддержки, предусмотренные для представителей малого и среднего бизнеса. Министерство юстиции поддержало предложения ФПА РФ о мерах государственной поддержки адвокатов.

Кроме того, обращение в правительство направила Ассоциация юристов России, которая попросила распространить на адвокатов и нотариусов меры поддержки, которые недавно разработало правительство. По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, адвокаты и нотариусы продолжают оказывать помощь, но сталкиваются с падением спроса на оплачиваемые услуги.

"Адвокатура и нотариат являются системообразующими институтами квалифицированной юридической помощи, - пояснил Владимир Груздев порталу Право.Ру. - Нотариусы выполняют публичные правовые функции и действуют от имени Российской Федерации. Адвокатура участвует в системе государственной бесплатной юрпомощи, а также в защите граждан в уголовных процессах по назначению правоохранительных органов и суда. Именно поэтому Ассоциация юристов России особое внимание обратила на необходимость господдержки адвокатуры и нотариата. Институты адвокатуры и нотариата играют важную роль, поэтому в сложившихся условиях необходимо принять все меры для сохранения данных институтов".

Как рассказал президент ФПА Юрий Пилипенко, решение по этому вопросу правительством страны еще не принято, проводятся консультации. В ходе них Федеральной палате адвокатов было поручено подсчитать потенциальные расходы, которые понесет федеральный бюджет в случае предоставления адвокатам льгот, предусматриваемых для малого и среднего бизнеса. Также дополнительно поручено проработать вопрос предоставления льгот адвокатам Министерству финансов и Министерству экономического развития.