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07.05.2020 18:32
Рубрика: В мире

Премьер Республики Сербской: Мы не допустим ревизии истории Второй мировой

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука)
Сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армией, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле, заявил в интервью "Российской газете" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.
Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Фото: Пресс-служба правительства РС Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Фото: Пресс-служба правительства РС
Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Фото: Пресс-служба правительства РС

"День победы над фашизмом отмечается во всем мире в память о героях, которые ценой своих жизней боролись против ужасного зла, поразившего человечество, чтобы мы все могли жить в свободном и справедливом мире, - подчеркнул политик. - Огромные жертвы и борьба за свободу оставили глубокий след в истории нашего народа, заставили нас развивать культуру памяти, напоминая подрастающим поколениям о важности антифашизма и роли сербского народа во Второй мировой войне. Тот вклад в борьбу и те жертвы со стороны сербского народа за лучший, более справедливый и толерантный мир, были чрезвычайно важны для слома фашизма и нацизма".

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Вишкович сделал акцент на том, что правительство Республики Сербской полно решимости продолжать реализацию проекта строительства мемориального центра Доня Градина на месте массовых казней в концентрационном лагере Ясеновац, где угасли жизни сотен тысяч представителей сербского и других народов. "Мы не допустим пересмотра истории и искажения фактов о страданиях сербского народа во Второй мировой войне, - указал премьер-министр. - Мы должны напоминать о том, что произошло на наших просторах, чтобы это никогда не могло не только повториться, но и забыться. Сербский народ из уважения к нашим предкам обязан отмечать этот великий праздник - 9 мая - с достоинством, гордостью и в соответствии с ценностями антифашистской борьбы".

Напомним, что в состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. В новом гособразовании на тот момент проживало около 6 млн жителей, из них 2 млн - сербы, а также евреи и цыгане. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

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Говоря о концентрационном лагере Ясеновац, в котором масштабы совершенных усташами преступлений соотносятся со зверствами нацистов в Освенциме и Треблинке, следует понимать его размеры. Так, общая протяженность лагеря была 60 км, а площадь - 240 квадратных километров, что сопоставимо с маленьким европейским государством.

Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет.

Между тем

Патриарх Сербский Ириней указывает на тот факт, что крики детей были слышны тогда и на небе, но не в Загребе и католической церкви, священнослужители которой принимали непосредственное участие в злодеяниях. "Те, которые должны были проповедовать любовь между народами, мечом и ножом творили преступные дела", - заключил он, добавив, что "продолжается дискуссия об общем количестве жертв, наиболее объективные исследователи считают, что их было больше миллиона".

Ученый: Сербы одними из первых в Европе начали восстание против нацистов
В мире Европа Босния и Герцеговина Вторая мировая война

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