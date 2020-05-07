Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело за фейк о "чипировании людей"

После изучения очередного фейка в интернете прокуратура Москвы направила материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за публичное распространение заведомо ложной и опасной для граждан информации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства речь идет о выявленных на "Одноклассниках" и на YouTube трех "расследовательских" видеороликах, авторы которых утверждают, что коронавирус - это генно-модифицированное биологическое оружие, которое создано для чипирования людей и установления глобального мирового порядка. А еще для уничтожения населения, которое будут заражать через вакцины. Также в видео рассказывают о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно через нумерологические расчеты.

Вместе с тем, как отметили в надзорном ведомстве, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Проведенная столичной прокуратурой проверка установила, что содержащаяся в видеороликах информация не соответствует действительности и создает угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. По требованию Генпрокуратуры все эти ролики были заблокированы Роскомнадзором.