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07.05.2020 20:07
Рубрика: В мире

Пушилин: Украинские силовики намеренно ведут огонь по детям и молодежи

Текст: Ольга Онежская
Украинские военнослужащие специально открывают огонь по детям Донецкой Народной Республики (ДНР). И все это - при попустительстве и полном безразличии со стороны мирового сообщества. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет. Три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый. Совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА, погибла девушка из Горловки. Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Ранее сегодня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) действительно сообщил о пятерых мирных жителях ДНР, которые были ранены в ходе обстрела села Саханка в Новоазовском районе. Среди пострадавших - мальчик, который получил переломы костей правой голени, правой локтевой кисти, осколочные ранения левой голени и стопы, а также девочка, пострадавшая от осколочных непроникающих ранений височной области слева, сотрясения головного мозга и ссадин левого бедра. Кроме того, пострадали еще двое мужчин, которые получили осколочные ранения, и одна женщина - ее увезли с сотрясением мозга.

Как впоследствии рассказали в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР, группа мирных жителей приводила в порядок памятник погибшим в Великую Отечественную войну солдатам и перекрывала крышу стоящего рядом сельского клуба, когда украинская сторона открыла по ним огонь. По данным УНМ, обстрел вели военнослужащие 10-й бригады ВСУ под командованием Василия Зубанича. Когда началась стрельба, военнослужащие ДНР попытались оказать помощь пострадавшим мирным жителям. В результате один из них погиб, а другой был ранен.

Фото: РИА Новости
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Как заявил Пушилин, за все эти преступления прямую ответственность несет президент Украины Владимир Зеленский, который вот уже год как находится у власти, но никаких указаний о прекращении огня до сих пор не отдал. Под его руководством Киев продолжает буквально терроризировать жителей ДНР и как обычно наносит особенно сильные удары перед праздниками, в данном случае - перед Днем Победы. И все это - из-за попустительства и безразличия мирового сообщества, считает Пушилин.

"Мы требуем соответствующей реакции на такие циничные нарушения правил ведения войны и других норм гуманитарного права", - заявил он.

Напомним, что это уже второй за текущую неделю случай ранения детей в ходе обстрелов со стороны Украины. Еще трое детей были ранены 4 мая в поселке Александровка на западе Донецка.

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