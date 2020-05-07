Путин и Абэ обсудили планы разработки лекарств

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ позвонил президенту России Владимиру Путину.

Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и рассказали друг другу о мерах по борьбе с распространением инфекции. Путин и Абэ подтвердили планы по расширению сотрудничества ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов.

В разговоре также были затронуты другие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Было условлено продолжить контакты на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.