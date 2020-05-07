Путин и Макрон обсудили подготовку видеоконференции "пятерки" СБ ООН

Президенты России и Франции провели телефонный разговор.

Лидеры обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Этот юбилей - общее достояние наших государств.

Владимир Путин отметил, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман". Президенты передали ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса, подтвердив важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении. Президенты также затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией.

Главы государств обменялись мнениями по международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.