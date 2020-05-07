Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию вокруг пандемии

Президент Узбекистана позвонил российскому лидеру.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры также отметили важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, высоко оценив помощь в борьбе с распространением инфекции, которую две страны оказывают друг другу. Путин и Мирзиёев подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении.

Лидеры также затронули другие вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.