Путин и Трамп договорились усилить координацию в борьбе с коронавирусом

Президенты России и США провели телефонный разговор.

Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. "Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям".

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, позитивно оценив сотрудничество двух стран. Лидеры договорились усилить координацию в этом направлении. В частности, Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

Главы государств затронули положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов, нового согла­шения "ОПЕК плюс". Напомним, что соглашение заработало с 1 мая и оказало практическое влияние на стабилизацию цен на "черное золото".

Путин и Трамп подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях и выразили удовлетворение разговором, который носил конструктивный и содержательный характер.