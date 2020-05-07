Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию транспортной отрасли призвал не "перегибать палку" избыточными, а порой бессмысленными требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после пандемии коронавируса.

Глава государства отметил, что очевидно, что после спада эпидемии с учетом опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе на транспорте.

"Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - подчеркнул он.