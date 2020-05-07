Путин обсудил с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым развитие экономики

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание по развитию экономики.

В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, исполняющий его обязанности на время болезни первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня с утра мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов, обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики в целом", - заявил Владимир Путин на совещании по развитию транспорта.