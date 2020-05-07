Путин оценил сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Трудно сейчас понять, когда начнется снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта.
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"И Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений", - заявил глава государства. Но невозможно сказать, как будет это происходить.
"В том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан", - заметил Владимир Путин, добавив, что это зависит и от решений, принятых другими государствами.