Путин подчеркнул важность бесперебойной работы транспорта в период пандемии

Стратегической задачей назвал президент обеспечение надежного сообщения регионов благодаря бесперебойной работе транспортных и логистических компаний. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию транспорта.

"В транспортном комплексе России занято около 4,5 миллиона человек. Их стабильная, надежная работа - это основа динамичного развития предприятий и регионов - собственно, всей страны как единого целого", - заявил глава государства.

Как и другие ключевые отрасли, транспорт проходит трудный этап в связи с эпидемией и вынужденными ограничениями. Сократились объемы перевозок, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, компании терпят убытки, перечислил Путин.

В таких непростых условиях транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов, констатировал президент, подчеркнув, что для нашей огромной страны это стратегическая задача.