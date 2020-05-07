Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Для реализации своей инвестпрограммы РЖД собирается выпустить бессрочные облигации. Сделать это нужно уже в этом году, поддержал на совещании по развитию транспорта идею главы РЖД президент.

"Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют сегодня РЖД", - констатировал Владимир Путин.

"Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений. Я поддерживаю это предложение", - заявил глава государства.

Президент попросил правительство и Центробанк оперативно подготовить регуляторную и нормативную базу в сжатые сроки для выпуска вечных бондов уже в этом году.

"Нам важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по укреплению инфраструктуры, обновлению парка перевозчика", - заявил глава государства.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций. РЖД готовится разместить такие бумаги в этом году на сумму не менее 370 млрд рублей.