Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.

Глава государства на совещании по вопросам развития транспорта отметил, что пока трудно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок россиян. Это во многом зависит не только от России, но и от того, как складываются дела в других странах, какие решения там принимаются.

"А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении", - сказал Путин, отметив, что это необходимо сделать при участии транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса.

По его словам, с их помощью необходимо создавать привлекательные маршруты, открывать новые направления для путешествий по стране.

Владимир Путин отметил, что сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. "Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их, еще раз подчеркну, в тесном контакте с деловым сообществом", - заявил президент.