Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Новости

Человеческий мозг во сне воспроизводит прошедший день - исследование 17:41
В Мордовии от коронавируса скончались два медработника 17:23
В Мадриде часть улиц в выходные станет пешеходной 17:19
Самый маленький кроссовер Honda назовут ZR-V 17:15
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая 17:12
Собянин: Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая 17:11
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35 17:08
Власти Москвы продлили ограничения до лета 17:06
Впервые опубликованы детальные снимки марсианских речных систем 17:01
Видео: пешеход чудом увернулся от летящей на него кубарем машины 17:01
Президенты России и Казахстана обсудили меры по борьбе с коронавирусом 16:59
В Петербурге появился памятник самоизоляции 16:55
Накануне Дня Победы в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог 16:51
Страны СНГ призвали противостоять реабилитации нацизма 16:48
Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски 16:42
Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны 16:38
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова 16:37
В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке 16:36
В Симферополе задержан член нацистской ячейки 16:35
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон" 16:30
Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски 16:24
В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим 16:22
Представитель отрасли предложил транспортникам госгарантии под кредиты 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 16:40
Рубрика: Власть

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава государства на совещании по вопросам развития транспорта отметил, что пока трудно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок россиян. Это во многом зависит не только от России, но и от того, как складываются дела в других странах, какие решения там принимаются.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин подчеркнул важность бесперебойной работы транспорта в период пандемии

"А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении", - сказал Путин, отметив, что это необходимо сделать при участии транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса.

По его словам, с их помощью необходимо создавать привлекательные маршруты, открывать новые направления для путешествий по стране.

Владимир Путин отметил, что сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. "Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их, еще раз подчеркну, в тесном контакте с деловым сообществом", - заявил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Развитие туризма в России

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии