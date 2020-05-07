Путин поручил предусмотреть поддержку региональному транспорту

Президент РФ Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой предусмотреть механизмы поддержки автобусного, речного и пригородного железнодорожного транспорта.

Глава государства в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли напомнил, что во всех видах транспорта были определены системообразующие предприятия, для них предусмотрены меры поддержки. Но Владимир Путин подчеркнул, что речь в данном случае идет о федеральном перечне предприятий.

"Нельзя забывать о том, что в каждом регионе есть компании, которые выполняют задачи важные, системные для конкретной территории. Главным образом, речь идет об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении. В этой связи прошу руководителей субъектов Федерации предусмотреть свои механизмы поддержки таких предприятий", - заявил президент.

По его словам, особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, прежде всего, речному.