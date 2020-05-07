Президент предложил расширить перечень пострадавших от COVID отраслей

Водный транспорт и пригородное железнодорожное сообщение могут попасть в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. С предложением рассмотреть такую возможность выступил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

"Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии, а именно - добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки и сообщения", - сказал он.

Глава государства отметил, что в этих отраслях задействованы предприятия малого и среднего бизнеса, для которых уже действуют специальные меры поддержки.

Путин предложил посмотреть, могут ли предприятия упомянутых отраслей воспользоваться льготами. "Если нет, то надо подумать о том, как им помочь. И тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и секторы транспорта", - сказал он.

Глава государства напомнил, что для наиболее пострадавших отраслей предусмотрены следующие меры поддержки: отсрочки по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса, безвозмездная финансовая помощь и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы при сохранении 90% занятости.

"Я уверен: эта поддержка станет серьезным подспорьем для судоходных компаний, особенно сейчас, в начале навигации на реках. И, конечно, позитивно скажется на сохранении пригородных маршрутов, на стабильной работе электричек в период, когда количество пассажиров сократилось и выручка компаний снизилась", - заключил Владимир Путин.