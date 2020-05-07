Путин призвал использовать паузу в выездном туризме для развития внутреннего

Транспортные резервы, возникающие из-за остановки международного туризма, надо использовать внутри страны, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в четверг на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.

Сокращение туристических потоков - это общая проблема для пассажирского транспорта в нынешней ситуации, когда международный туризм фактически остановлен, отметил он.

"Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", - уверен глава государства.

Он предложил участникам совещания "поделиться своими соображениями на этот счет".