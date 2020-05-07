Путин проведет отдельное совещание по авиации

Ситуация в сфере авиаперевозок очень сложная и в мире, и в России в связи с эпидемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин решил посвятить этой сфере отдельное совещание.

На совещании по развитию транспорта глава государства напомнил о решении выделить из резервного фонда правительства более 23 миллиарда рублей в качестве экстренной оперативной помощи, например авиакомпаниям.

Ситуация в сфере воздушных перевозок особенно сложная, констатировал Путин. Эта тема, как и задачи авиастроительной промышленности, будут на повестке нового совещания, которое анонсировал президент.