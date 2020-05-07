Путин рассказал о повышении конкурентоспособности товаров из РФ

Экспортеры должны действовать совместно с транспортными компаниями для повышения конкурентоспособности российских товаров на международных рынках. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли.

Глава государства подчеркнул, что на фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта, товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции.

"Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями", - сказал он.

Владимир Путин также рассчитывает, что отечественные перевозчики предложат эффективные логистические модели, которые смогут поддержать и стимулировать экспорт, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью.