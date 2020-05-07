Путин заявил, что обсудит с Белозеровым сохранение инвестпрограммы РЖД

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсудить максимальное сохранение инвестпрограммы компании.

Глава государства на совещании по вопросам развития транспорта обратил внимание на слова главы РЖД об увеличении на 2,4% объемов перевозок угля в восточном направлении, а в Азово-Черноморском - на 15%. Он отметил, что увеличение - это уже хорошо.

"Значит, мы с вами об этом поговорим, так же, как и о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы. Я вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно", - приводит РИА Новости слова президента.