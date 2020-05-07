Раскрыто реальное время работы iPhone SE

Представленный в апреле новый iPhone SE с батареей емкостью 1821 мАч поступил в продажу, и многих мучает вопрос: как у аппарата с автономностью? Эксперты из Phone Arena дали на него ответ.

Сотрудники издания провели полный тест батареи: измерили время работы в режиме веб-серфинга, в режиме просмотра видео с YouTube со звуком и в режиме 3D-игр.

Вместе с iPhone SE в тестировании приняли участие iPhone XR, iPhone 11, Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10e.

В режиме просмотра веб-страниц смартфон продержался 9 часов 5 минут, опередив Samsung Galaxy S10, показавший результат 8 часов 9 минут. Видео на YouTube новый iPhone SE смог воспроизвести на протяжении 4 часов 45 минут - это наименьший результат. В прожорливых 3D-играх аппарат проработал без одной минуты 5 часов.

В Phone Arena отмечают, что iPhone SE подходит для повседневных задач - проверки почты, социальный сетей, веб-серфинга и тому подобного, однако во время просмотра видео и игр аккумулятор разряжается очень активно. "Apple стоило подумать об использовании более емкой батареи", - считают специалисты.

Отметим, что большинство смартфонов, участвовавших в тестировании, отличаются более емкими аккумуляторами и солидными габаритами - за исключением разве что Samsung Galaxy S10e. Последний имеет схожие с iPhone SE размеры, но более емкий аккумулятор - на 3100 мАч.