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07.05.2020 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж

Текст: Иван Петров

В столице оперативниками управления собственной безопасности (УСБ) московского главка МВД России задержан бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся администрированием пабликов в соцсетях по защите прав полицейских (проект назван "Омбудсмен полиции").

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Владимиру Воронцову инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника столичной полиции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, деньги экс-полицейский со своего бывшего коллеги требовал "за нераспространение фотографий личного характера".

"В заявлении потерпевший рассказал, что в период с 2012 по 2017 год он проходил службу в одном из подразделений полиции Москвы. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был ранее знаком по службе, и потребовал 300 тысяч рублей. При этом звонивший угрожал в противном случае выложить некие личные фотографии в общий доступ", - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник Владимир Васенин.

Фото: iStock
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Отмечается, что шантажируемый отказался выплатить обозначенную сумму. После этого дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе в социальных сетях и мессенджерах и стали доступны широкому кругу лиц.

По некоторым данным, речь идет о фотографиях интимного характера.

В отношении Воронцова возбуждено дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Подозреваемый задержан в настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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