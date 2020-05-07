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07.05.2020 22:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег

Текст: Иван Егоров

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова, по делу о выводе из России более 500 млрд рублей через молдавский банк. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, Олегу Власову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 6 июля.

Фото: Вадим Денисов/ ТАСС
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По данным "РГ", Власов был задержан накануне в Москве по обвинению в создании преступного сообщества и выводе денег из РФ. Следствие по делу ведет Следственный департамент МВД, а оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

Обвинение Власову предъявлено в рамках большого уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. По данным следствия, члены международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели из России через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей. Схема промышленного отмывания денег была до гениальности проста. Молдавские суды удовлетворяли многочисленные иски фирм-однодневок, директорами которых выступали, как правило молдавские и украинские сельские жители, к российским банкам. В итоге с предварительно открытых в Moldindconbank корреспондентских счетов российских банков списывались десятки и сотни.миллионов долларов. После чего деньги оперативно растворялись в европейских и американских банках на счетах, участвовавших в схеме бизнесменов и банкиров.

Ряд фигурантов дела, в том числе российские банкиры уже осуждены, а главные организаторы отмывочной схемы Плахотнюк и Платон объявлены в международный розыск.

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