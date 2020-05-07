Число больных, скончавшихся от коронавируса в Подмосковье, выросло до 156

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За сутки в Подмосковье скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число погибших за время пандемии составляет 156 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 842 жителей области. На сегодняшний день в регионе насчитывается 17432 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Победили болезнь и выписались 658 человек.