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07.05.2020 20:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Число больных, скончавшихся от коронавируса в Подмосковье, выросло до 156

Текст: Ирина Рыбникова
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За сутки в Подмосковье скончались еще 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число погибших за время пандемии составляет 156 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 842 жителей области. На сегодняшний день в регионе насчитывается 17432 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Победили болезнь и выписались 658 человек.

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса
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