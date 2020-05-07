Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому режим самоизоляции в столице продлевается до конца месяца.

Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить цифровые пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт. Порядок оформления цифровых пропусков, в том числе и для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

Продлить срок действия и обменять неиспользованные билеты на проезд в общественном транспорте возможно после 31 мая. К обмену билеты будут приниматься при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.