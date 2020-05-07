Духовник монастыря в Иванове умер от пневмонии

В ивановской больнице скончался духовник Свято-Введенского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов), госпитализированный с симптомами коронавирусной инфекции.

Известный православный священнослужитель, основатель Свято-Введенского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Юрасов) скончался на 82-м году жизни.

- Седьмого мая нас покинул дорогой батюшка. Несколько дней он находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Сегодня утром батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался, - сообщается на сайте обители.

Архимандрит Амвросий родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края в многодетной крестьянской семье, в 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1970 году - в Московскую духовную академию. В октябре 1968 года был зачислен послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в декабре того же года был пострижен в монашество и наречен в честь святителя Амвросия Медиоланского.

В сан игумена он был возведен в Почаевской лавре, с декабря 1986 года в сане архимандрита служил в Преображенском храме в Иванове. В 1990 году архимандрит Амвросий был назначен настоятелем возвращенного Русской православной церкви Введенского храма в Иванове, преобразованного впоследствии в ивановский в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы женский монастырь. С 1991 по 2006 год архимандрит являлся руководителем и строителем монастыря, и его фактическим настоятелем, а в 2006 году был официально назначен духовником обители. Архимандрит Амвросий был духовником Православного общества "Радонеж", являлся членом Союза писателей России, был постоянным участником передач православной радиостанции "Радонеж". В течение 20 лет он возглавлял епархиальную комиссию по канонизации святых и тюремное служение в Ивановской епархии.

Награжден орденами святого благоверного князя Даниила Московского, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, другими духовными и светскими наградами.