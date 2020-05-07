Госпиталь в "Крокус Экспо" начнет работать 12 мая

Госпиталь, оборудованный в международном выставочном центре "Крокус Экспо", примет первых больных 12 мая. Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- В Подмосковье до сих пор высокий уровень госпитализации. Наша задача - оборудовать больничные койки для всех, кому это необходимо. Здесь мы должны смонтировать аппараты компьютерной томографии, это займет ещё несколько дней, - сказал Воробьев, посетив "Крокус Экспо" с рабочим визитом. Глава региона выразил благодарность президенту ГК Crocus Group Аразу Агаларову. "Вся организационная часть была на нем. И он как всегда сделал все добросовестно", - отметил губернатор.

Выставочные залы "Крокус Экспо" превратили в палаты, рассчитанные на четырех человек. В них есть все необходимое - функциональные кровати, индивидуальные тумбочки, телевизор. На каждые две палаты приходится санузел с душевой.

Госпиталь рассчитан на 1,5 тысячи пациентов. Работать здесь будут 300 врачей и 700 медицинских сестер.