Инсталляции в честь 75-летия Победы появились на станциях МЦК и МЦД

Необычные патриотические инсталляции построили в преддверии 9 мая на нескольких станциях МЦК и МЦД. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

- Инсталляции, посвященные военному времени, поставили на двух станциях МЦК и восьми станциях МЦД, - сообщили в пресс-службе.

Так, на станции МЦК "Лужники" установлен фрагмент землянки партизанского отряда. В ней размещены фотографии, знамя отряда, вещи солдат, в частности, металлические кружки и чайник, каска, гармонь. На станции "Кутузовская" размещен фрагмент городской квартиры сразу после объявления и победе 1945 года. На стене висит календарь с обведенной цифрой 9 мая и подписью "Победа!". Здесь же висят фотографии членов семьи, ушедших на фронт, на стуле - медицинская сумка и пилотка, на столе - газета "Правда" от 10 мая 1945 года с победным заголовком "Гитлеровская Германия разгромлена. Советский народ празднует великую победу".

У входа на станцию МЦД "Новохохловская" установлен макет танка с бойцами, посвященный танковому сражению под Прохоровкой. На "Волоколамской" - на панно изображены фигуры воинов мемориала Героям-панфиловцам в Дубосеково. На "Стрешнево" инсталляция рассказывает об освободителях подмосковного города Истры, на "Ростокино" - о вкладе в Победу жителей Ярославля, на "Верхних Котлах" - об освобождении Варшавы, на "Остафьево" - о подольских курсантах. На станции "Победа" будущего МЦД-4 на стеклянном фасаде вестибюля размещен баннер "С Днем Победы!".