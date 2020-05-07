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07.05.2020 13:35
Проект: В регионах

Взгляд на полку

Текст: Константин Локтев (директор по работе с ретейлерами"Nielsen Россия")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 97(8151)
Пандемия COVID-19 сильно повлияла практически на все сферы не только экономики, но и повседневной жизни потребителей. Создается впечатление, что индустрия ретейла оказалась в выгодном положении: россияне совершили колоссальные объемы закупок перед самоизоляцией, а продуктовые магазины оказались в небольшом списке предприятий, чья работа не остановилась.

Но если абстрагироваться от продаж гречки и консервов, где динамика выражается трехзначными цифрами, то станет очевидно: целые сегменты продуктового рынка замедлили развитие либо испытали спад из-за того, что изменились или вовсе исчезли "ситуации потребления" определенных товаров. Ряд таких изменений может носить долгосрочный характер.

Пожалуй, одна из наиболее пострадавших категорий - товары для здорового питания. По данным опроса Nielsen, более 80 процентов респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни. Но спортзалы и парки закрыты, а возможности для физических упражнений на открытом воздухе в период самоизоляции ограниченны. Это не могло не сказаться на продажах соответствующих продуктов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Моду на ЗОЖ потеснил тренд на "домашнее потребление". Оно стало одним из наиболее заметных поведенческих изменений, вызванных пандемией. Продолжают расти высокими темпами продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов: в самоизоляции у людей появилось время на приготовление сложных блюд.

Однако это не означает, что продукты для здорового питания должны дожидаться возврата россиян к более активному образу жизни. Многие из них и сейчас имеют все шансы удачно встроиться в новые кулинарные ниши. Замедлить снижение продаж, а то и вовсе вернуть интерес покупателя к полезным продуктам способны даже традиционные маркетинговые инструменты: совместное промо с товарами из смежных категорий (например, мюсли и молоко, хлебцы и творожный сыр), новые места выкладки в магазине. Возможен и креатив в виде акции с рецептами для покупателей.

По завершении периода самоизоляции "здоровая" еда, вероятно, быстрее других продуктов вернет себе привычные темпы роста продаж. Ведь многие люди захотят вернуться в тонус после обильного потребления чипсов, выпечки и других калорийных блюд.

Моду на ЗОЖ потеснил тренд на "домашнее потребление"

Из-за пандемии ушли на второй план и "праздничные" категории товаров. Скажем, продажи икры и красной рыбы замедлились, а более доступных по цене продуктов (сыра и сельди) - ускорились. Проанализировать ситуацию здесь особенно важно в связи с майскими выходными, которые у многих россиян ассоциируются с поездками на природу и шашлыками. Может показаться, что в период самоизоляции такой сценарий не актуален. Но если поискать в ситуации резервы для роста бизнеса, то мы увидим, что многим потребителям, уставшим от монотонных будней, хочется создать праздник хотя бы дома. Производители и ретейлеры должны им в этом помочь. Совместное промо или дополнительная выкладка товара в магазине привлекут внимание покупателей.

К тому же большинство наших сограждан все-таки имеют возможность провести праздничные дни на даче. А значит, производителям продуктов - особенно в категориях, традиционно более востребованных в начале мая, - стоит приложить дополнительные усилия, чтобы переломить тренд на снижение продаж.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Воронежская область Воронеж

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