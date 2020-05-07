Пандемия COVID-19 сильно повлияла практически на все сферы не только экономики, но и повседневной жизни потребителей. Создается впечатление, что индустрия ретейла оказалась в выгодном положении: россияне совершили колоссальные объемы закупок перед самоизоляцией, а продуктовые магазины оказались в небольшом списке предприятий, чья работа не остановилась.

Но если абстрагироваться от продаж гречки и консервов, где динамика выражается трехзначными цифрами, то станет очевидно: целые сегменты продуктового рынка замедлили развитие либо испытали спад из-за того, что изменились или вовсе исчезли "ситуации потребления" определенных товаров. Ряд таких изменений может носить долгосрочный характер.

Пожалуй, одна из наиболее пострадавших категорий - товары для здорового питания. По данным опроса Nielsen, более 80 процентов респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни. Но спортзалы и парки закрыты, а возможности для физических упражнений на открытом воздухе в период самоизоляции ограниченны. Это не могло не сказаться на продажах соответствующих продуктов.

Моду на ЗОЖ потеснил тренд на "домашнее потребление". Оно стало одним из наиболее заметных поведенческих изменений, вызванных пандемией. Продолжают расти высокими темпами продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов: в самоизоляции у людей появилось время на приготовление сложных блюд.

Однако это не означает, что продукты для здорового питания должны дожидаться возврата россиян к более активному образу жизни. Многие из них и сейчас имеют все шансы удачно встроиться в новые кулинарные ниши. Замедлить снижение продаж, а то и вовсе вернуть интерес покупателя к полезным продуктам способны даже традиционные маркетинговые инструменты: совместное промо с товарами из смежных категорий (например, мюсли и молоко, хлебцы и творожный сыр), новые места выкладки в магазине. Возможен и креатив в виде акции с рецептами для покупателей.

По завершении периода самоизоляции "здоровая" еда, вероятно, быстрее других продуктов вернет себе привычные темпы роста продаж. Ведь многие люди захотят вернуться в тонус после обильного потребления чипсов, выпечки и других калорийных блюд.

Моду на ЗОЖ потеснил тренд на "домашнее потребление"

Из-за пандемии ушли на второй план и "праздничные" категории товаров. Скажем, продажи икры и красной рыбы замедлились, а более доступных по цене продуктов (сыра и сельди) - ускорились. Проанализировать ситуацию здесь особенно важно в связи с майскими выходными, которые у многих россиян ассоциируются с поездками на природу и шашлыками. Может показаться, что в период самоизоляции такой сценарий не актуален. Но если поискать в ситуации резервы для роста бизнеса, то мы увидим, что многим потребителям, уставшим от монотонных будней, хочется создать праздник хотя бы дома. Производители и ретейлеры должны им в этом помочь. Совместное промо или дополнительная выкладка товара в магазине привлекут внимание покупателей.

К тому же большинство наших сограждан все-таки имеют возможность провести праздничные дни на даче. А значит, производителям продуктов - особенно в категориях, традиционно более востребованных в начале мая, - стоит приложить дополнительные усилия, чтобы переломить тренд на снижение продаж.