Агропромышленный комплекс в Черноземье по праву считается опорой региональной экономики. Его работа, несмотря на распространение коронавируса, не останавливалась ни на минуту. Иначе и быть не могло: посевная должна быть завершена, чтобы в дальнейшем обеспечить всем необходимым животноводческую сферу - а значительная часть зерновых в этих регионах идет на производство кормов. Иначе как дальше развиваться мясному производству, которое именно теперь входит в число наиболее значимых экспортно ориентированных отраслей?

Кордон открыт

Пример Белгородской области - яркое тому доказательство. В региональном управлении Россельхознадзора, где прослеживают всю цепочку производства каждого экспортного продукта, констатируют: позиции региональных агрохолдингов за рубежом продолжают укрепляться. Примечательно, что за границу отправляется продукция с высокой добавленной стоимостью: к примеру, корма и мясо птицы, свинина и молочная продукция, желатин и мед.

"С начала года управлением Россельхознадзора оформлено для отправки на экспорт 126 партий, или свыше трех тысяч тонн мясной продукции, - отметили в ведомстве. - Причем в числе экспортеров, наряду с уже традиционными Азербайджаном, Абхазией, появились такие страны, как Китай, Гонконг, Вьетнам".

Мясное производство продолжает расти. В специализированном агропромышленном холдинге "Агро-Белогорье" демонстрируют положительную динамику по привесам и отрицательную - по падежу поголовья. Здесь отмечают, что показатель конверсии кормов незначительно, но вырос, а это значит, что производство свинины будет увеличено.

- Наша главная задача сегодня - сохранить набранные темпы по объемам производства свинины, - отмечает директор компании по свиноводству Евгений Гузенко. - В агрохолдинге действуют предприятия непрерывного цикла производства, все звенья промышленной цепи продолжают работать в штатном режиме.

Наращивают производство свинины и курские агрохолдинги: там продолжается реализация инвестпроектов сразу двух крупных специализированных компаний - "Мираторга" и "Агрокомплектации". А это значит, что прогнозы по наращиванию производства этого вида мяса в целом по стране до 3,9 миллиона тонн вполне достижимы.

Однако в новых для отрасли условиях, как отмечают в Национальном союзе свиноводов, важно снижать себестоимость свинины. Это теперь сложно: импортные кормовые добавки, витамины и лекарства для животных дорожают из-за разницы в курсе валют и сбоев в производстве на тех предприятиях, которые задела пандемия коронавируса. Эксперты прогнозируют десятипроцентный рост себестоимости мяса, однако на рынке новую цену вряд ли можно будет "отыграть", и как раз из-за роста внутреннего производства в стране.

- У нас огромный прирост по свинине, в 2019 году мы вышли на самообеспеченность в России, - отмечает глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. - В этом году производство свинины вырастет еще на семь-восемь процентов.

Российские производители птицы и мясопродуктов, не остановившие заводы, сегодня оказались в очень выгодном положении

Юрий Ковалев подчеркивает, что уверенный рост показывают высокоэффективные компании: вынужденные конкурировать между собой, они понижают цены для потребителя.

Ситуация с производством мяса птицы складывается аналогично. И выход из нее давно известен: это наращивание экспортных поставок. Тем более что в сложившихся условиях российские производители, не остановившие заводы, как это произошло в других странах из-за массовой заболеваемости сотрудников коронавирусной инфекцией, оказались в весьма выгодном положении.

Есть прирост

Эти предпосылки уже позволили черноземным аграриям достичь роста экспортных показателей. В Центре аграрной аналитики отмечают, что Белгородская область вышла в лидеры по отгрузке свинины за рубеж: на 16-й неделе текущего года этот показатель составил 1,65 миллиона долларов США. Вслед за ней в этом рейтинге - Тамбовская область - 0,47 миллиона долларов США.

В Курской области объем экспорта продукции АПК меняется, как и его структура. Так, экспорт свинины в прошлом году вырос почти на 77 процентов по сравнению с предыдущим годом, и, как отмечают аналитики, есть все условия для того, чтобы эта тенденция продолжилась.

При этом наибольшую долю в поставках продуктов за рубеж из Курской области пока занимает, как гласят статистические отчеты, "какао и продукты из него": кондитерские производства региона в прошлом году продали товара на 29 миллионов долларов США. Продукты животного происхождения "заняли" в этой структуре вторую позицию и оцениваются в почти 28 миллионов долларов США. Экспортировались также готовые продукты из зерна и злаков - на 24 миллиона долларов США и пищевые мясные субпродукты - почти на 23 миллиона долларов США.

Однако, как отмечают в региональном филиале Центра агроаналитики, в нынешнем году показатели экспорта курских предприятий должны существенно вырасти.

Так, той же свинины можно будет отгрузить гораздо больше благодаря предстоящему открытию мясоперерабатывающего завода агрохолдинга "Мираторг". Прирост экспорта благодаря ему уже посчитали эксперты - свыше 42 миллионов долларов США к 2024 году. И если учесть, что курские предприятия уже получили разрешение на экспорт продукции в Евросоюз, а также уверенно держат курс на расширение поставок в азиатские страны, показатели экспорта к 2024 году могут достигнуть намеченных 272 миллионов долларов США.

- Учитывая хороший потенциал региона по экспорту свинины и относительно благоприятную ветеринарную ситуацию в Курской области, в текущем году можно ожидать роста поставок мясной продукции в Юго-Восточную Азию, - отмечает руководитель Курского филиала "Центра Агроаналитики" Юлия Цындрина.

Соя своя и чужая

Еще одну позицию по экспорту черноземные аграрии готовы сделать ведущей. Это масличные культуры и производство продукции из них. Так, на белгородских и курских полях сою уже можно назвать "второй царицей": в прошлом году в этих регионах намолотили свыше 600 тысяч тонн маслосемян.

При этом, как отмечают аналитики, несмотря на некоторое снижение урожайности из-за неблагоприятной погоды, себестоимость производства сои тоже упала - примерно на пять процентов. Это, по мнению самих аграриев, делает культуру одной из самых рентабельных и привлекательных.

Однако вырастить мало. Важно сделать из сои продукт с высокой маржинальной стоимостью. В Курской области создаются условия как раз для этого - строится маслоэкстракционный завод. Главное, чтобы не возникло дополнительных сложностей: глава региона Роман Старовойт видит риск в принятом на федеральном уровне упрощении процедуры импорта соевого шрота и генно-модифицированных соевых бобов.

- Такое решение сильно ударит по местным производителям. А ведь за последние годы курские аграрии значительно нарастили производство натуральной сои, - отметил глава Курской области. - Под вопросом может оказаться завершение некоторых крупных инвестиционных проектов в регионе. А это сотни рабочих мест, крупные налоговые отчисления в региональный бюджет. Ну и кроме того - лично я против развития ГМО сейчас, когда мы производим качественное натуральное сырье. Безопасность каждого конкретного генетически модифицированного продукта необходимо тестировать и проверять, не наносит ли он вред здоровью людей. Я намерен обратиться в правительство РФ с просьбой отменить это решение.