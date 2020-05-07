Какую помощь могут получить предприниматели в Москве

В Москве с 30 марта за помощью к городским властям обратились более тысячи предпринимателей, причем речь только о тех, кто попросил об имущественной поддержке - прежде всего, это освобождение от платы за аренду городской земли и недвижимости. Кроме того, мэрия продолжает претворять в жизнь и другие меры по спасению бизнеса - к примеру, уже с двумя банками подписаны соглашения о предоставлении льготных кредитов. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, за отменой и отсрочкой платежей к городу обращаются не только крупные компании, но и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Чаще других обращения приходят от бизнеса из сфер торговли и бытовых услуг, а также от гостиниц. При этом бизнесменов никто не торопит, подчеркивает Ефимов - обратиться за льготами они смогут до конца этого года, так что платить за время простоя в любом случае не придется. "Всего эти меры коснутся более чем 11 тысячей предпринимателей, а объем городской поддержки составит более 12,4 млрд рублей", - подчеркивает Ефимов.

Около 800 из тысячи поступивших заявок касаются отмены платежей за аренду, добавляет глава департамента городского имущества Максим Гаман. "Все обращения поступают в электронном виде через портал mos.ru. Более 200 заявок уже одобрено, остальные обрабатываются и проверяются", - отмечает он. Обращаться для отмены платежей нужно непосредственно в департамент, сделать это можно, не выходя их дома. Поддержку могут получить предприниматели наиболее пострадавших отраслей, для каждой из них нужно подавать отдельный пакет документов.

Еще одна из наиболее заметных мер поддержки - льготные кредиты для малых и средних предпринимателей. Для их получения есть только одно условие - регистрация бизнеса на территории Москвы. Если бизнесмен взял кредит до 15 апреля, то город субсидирует для него ставку до 6% годовых. Если же заем взят после 15 апреля, то ставка составит 8% годовых - все, что выше, банку возместят из городского бюджета.

Соглашения о снижении ставок город подписал уже с двумя банками - Сбербанком и "Открытием". Последний планирует выдать под эти программы кредитов на 10,5 млрд рублей, причем займы на сумму более 1 млрд уже одобрены. "Мы надеемся, что полученные под минимальный процент заемные средства помогут предприятиям сохранить штат и удержаться на плаву до конца периода кризисных явлений", - говорит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Всего льготные займы для московских бизнесменов будут давать 12 банков.

На этом помощь бизнесу в Москве не заканчивается. Всего, напомним, с конца марта мэр Сергей Собянин утвердил три пакета мер поддержки предпринимателей, общий объем которых составляет порядка 70 млрд рублей. Примерно 23 млрд из них пойдут на субсидии и освобождение бизнесменов от платежей, более 22 млрд позволят обеспечить отсрочки по платежам, а порядка 20-30 млрд направят на субсидирование процентной ставки по кредитам. При этом все льготы, которые действовали до введения карантина, тоже сохраняются. Вместе с ними размер помощи бизнесу превысит 170 млрд рублей.

Многие из мер поддержки в Москве были предложены самими предпринимателями. К примеру, число обращений к московскому бизнес-омбудсмену Татьяне Минеевой в марте-апреле выросло почти на 70%. По ее словам, пандемия стала для бизнесменов не только испытанием, но и стимулом к объединению и диалогу с властью - на волне карантина, например, появились ассоциации красоты и ивент-индустрии. "Бизнесмены перестали смотреть друг на друга как на конкурентов. Наоборот, пришли к мысли, что объединение способствует более эффективной работе и формированию рабочих предложений для коммуникации с государством", - считает омбудсмен.

Кстати

Узнать подробности о мерах поддержки бизнеса и путях их получения можно на сайте mos.ru. Также поискать ответы на свои вопросы предприниматели могут на портале Центра поддержки экономики столицы и по номеру "горячей линии" +7 (495) 539-59-99 (пн-вс с 9:00 до 18:00).