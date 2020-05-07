Майкл Калви останется под домашним арестом еще на три месяца

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 13 августа домашний арест основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, на этот же срок продлен домашний арест остальным фигурантам дела о растрате - гражданину Франции Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзина, бывшему гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Перед этим Мосгорсуд признал законным арест имущества Калви - квартиры на Большой Дмитровке и двух банковских счетов на сумму свыше 7,4 млн рублей.

Калви и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро". Основатель Baring Vostok и остальные обвиняемые своей вины не признают.