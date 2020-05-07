Мэр Москвы попросил 9 мая не смотреть на улице салют

Мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан не выходить 9 мая на улицу, чтобы увидеть праздничный салют и пролет авиации. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Собянина, праздничный день лучше провести дома. А салютом и воздушным парадом, говорит он, можно любоваться с балкона или по телевизионной трансляции.

Напомним, в этом году из-за коронавируса в Москве парада 9 мая не будет. В небе пролетят только самолеты и вертолеты. Отменены и массовые мероприятия, но вечером в День Победы прогремят артиллерийские салюты.