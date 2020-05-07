Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию

В Москве суд рассмотрит административное дело "управа против секс-шопа". Интим-магазин работал в нарушение указа мэра столицы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности. А хозяин торговой точки считает, что все было по правилам: ведь он продавал нужные сейчас антисептики.

Магазин для взрослых работал в 5-м микрорайоне Зеленограда, сообщили в пресс-службе окружной префектуры. Представители местной власти с полицейскими районов Матушкино и Савелки два раза за неделю ездили туда по сигналу: секс-шоп работал, хотя, согласно указу, должен быть временно закрыт. Проверяющие быстро поняли, что товаров первой необходимости тут нет. Но у предпринимателя иное мнение: где же купить средство для обработки рук, как не у него? И отчасти предприниматель был прав. Москвичи действительно обращались в интим-магазины до их массового закрытия именно за антисептиками, которые из "гражданских" аптек довольно быстро исчезли.

Несмотря на доводы бизнесмена, на него составили административный протокол. А когда та же комиссия прибыла в магазин через неделю, то снова увидела его открытым. На этот раз предпринимателя вызовут в управу для разбирательства, в дальнейшем административное дело рассмотрит Зеленоградский районный суд. И магазину как юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Однако прогнозы по этому делу не столь однозначны, поделился с "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. Ведь антисептики включены в постановление правительства РФ, где указаны товары первой необходимости, отмечает правовед.

"Это распоряжение позволяет хозяйствующим субъектам при реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу из перечня, реализовывать товары, не включенные в перечень, - продолжает юрист. - А это значит, что магазин, торгующий антисептиками, вправе продавать оффлайн и другие товары из своего ассортимента". С одной стороны, резюмирует Постанюк, у владельца магазина есть все шансы отстоять свою правоту в суде. Но с другой, многое будет зависеть от того, когда именно в магазин для взрослых появился "товар первой необходимости". Если антисептики продавались там всегда, то сложностей у предпринимателя не возникнет. А вот если их привезли уже после введения ограничительных мер, то суд может посчитать, что коммерсант таким способом пытался обойти ограничения.