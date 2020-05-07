Московские парки отметят День Победы онлайн

Многие москвичи праздник Победы всегда отмечали в парках. В этом году, чтобы не нарушать традицию и при этом соблюсти правила самоизоляции, посетить любимые места можно будет онлайн. Девять парков приготовили свою праздничную программу.

Так, Воронцовский парк разместит в соцсетях восьмого мая в 14:00 видеоролик, в котором студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) читают фронтовые письма участников войны. Например, прозвучит завещание сыну от капитана Гавриила Масловского, защищавшего Ленинград в 1944-м.

Похожую литературную подборку подготовил и Сад Баумана. Зрители услышат, например, отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием" и стихотворение Расула Гамзатова "Журавли".

Необычную программу подготовил парк "Сокольники". Здесь начальник отдела музейно-просветительной работы Наталья Макарова проведет экскурсию по парку и расскажет, как эта территория использовалась в годы Великой Отечественной войны. В частности, о том, где работал пулеметный тир для стрелковой подготовки солдат, где был авиационный госпиталь Московского фронта противовоздушной обороны. Помимо познавательной прогулки, можно будет увидеть кадры хроники и фотографии тех лет. К слову, парк предлагает москвичам, у которых сохранились фотографии зоны отдыха военных лет, и чьи родственники были причастны к работе парка в то время, опубликовать снимки и истории на своих страницах в соцсетях "Инстаграм", "В контакте" и "Фейсбук" и добавить хештег #военныесокольники. Сделать это можно уже сейчас, а самые интересные посты разместят на страницах "Сокольников" девятого мая в 16:00.

Парк Ходынское поле сделал упор на авиационной тематике. Так девятого мая в социальных сетях и на сайте можно будет увидеть уникальные фотографии самолетов времен Великой Отечественной войны, предоставленные Центральным музеем РСК "МиГ", а также прослушать рассказы о них. Парк на Ходынке запустит трансляцию видео, на которых студенты театральных ВУЗов столицы читают стихи, прозу и поют песни военного времени в память о Великом подвиге.

Виртуальная прогулка по Измайловскому парку покажет мемориальный комплекс "Площадь Мужества", стелу, возведенную в память о подвиге Наталье Качуевской, а также расскажет о базировавшейся здесь разведывательной и диверсионной школе.

На страницах парка "Северное Тушино" стартовал онлайн-проект "Памяти героев". Ежедневно в 17:00 здесь публикуют видеоролики, в которых родственники ветеранов, чьи имена увековечены на Аллее Славы, рассказывают о подвигах своих героев и демонстрируют фотографии из семейного архива.

Лианозовский парк приглашает посмотреть видеоролик "Всегда в наших сердцах". Он смонтирован из сменяющих друг друга 50 черно-белых фотопортретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под каждым можно будет прочитать краткую биографию. Фотогалерею собрали в рамках проекта "Вернисаж Победы". На протяжении полутора месяцев жители района Лианозово присылали на почту парка фотографии и истории своих родственников, живших в годы войны. Видеоролик опубликуют на страницах Лианозовского парка в социальных сетях восьмого мая в 11:00.

Парк "Красная Пресня" девятого мая в 12:00 предлагает подписчикам взглянуть на Великую Отечественную войну глазами фотокорреспондентов. Пользователи увидят кадры разрушенных городов, портреты солдат, сцены из повседневной жизни тружеников тыла и многое другое. По данным портала мэра Москвы, посмотреть виртуальные прогулки, послушать стихи и посмотреть праздничные программы можно будет на страницах парков в социальных сетях.