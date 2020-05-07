В Москве число пациентов, выписанных из ковидных стационаров, впервые превысило количество госпитализаций за сутки

В столице число пациентов, выписанных из ковидных стационаров, впервые превысило количество госпитализаций за сутки, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится.

Всего в Москве лечением больных с COVID-19 занимаются уже 67 федеральных, городских и частных стационаров. В каждом из них созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.