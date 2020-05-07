В 75-м павильоне ВДНХ в то же время разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. Именно здесь традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, а сейчас разместятся около 2 тысячи коек. Собянин заявил, что первых пациентов он должен принять уже через неделю, 15 мая:

- Сегодня, например, в столице выписано пациентов больше, чем госпитализировано. И тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается. И, к сожалению, надо быть готовыми к любому развитию событий.

Центр изменился внешне. Сейчас его стены оклеены белой и зеркальной пленкой - чтобы в солнечную погоду там было не слишком жарко - все-таки май. А внутри - полноценный госпиталь с медицинским персоналом, лечебными кислородными газами. Григорий Родоман, главный врач городской клинической больницы N 24, частью которой он станет, высоко оценил проделанную городскими службами работу: "Удобно и для работы медицинского персонала, и для больных". "Для пациентов, кроме кислорода, есть вай-фай, у каждой койки подсветка для чтения, кнопка для вызова медсестры, - рассказал он корреспонденту "РГ". - Для медперсонала - система видеонаблюдения из 500 камер . Благодаря ей каждая медсестра видит каждое движение больного, не пропустит изменения в состоянии больного. Рабочее место медсестер оборудовано связью с ЕМИАС - в любой момент можно узнать из электронной карты больного обо всех его хронических заболеваниях, а так же внести данные о ходе лечения/ "На случай, если у кого-то состояние вдруг резко ухудшится, оборудованы 72 шоковые койки с ИВЛ", - продолжил рассказ Григорий Родоман. Поступать пациенты будут через два приемных отделения с 12 смотровыми боксами, 4 процедурными и 3 врачебными зонами. Как и любой другой стационар, госпиталь с помощью шлюза разделен на "чистые" и "грязные" зоны.

О пропусках для поездок на работу волноваться не стоит: они будут автоматически продлены до 31 мая

Собянин надеется, что этот коечный резерв москвичам не понадобится. Параллельно с ВДНХ готовятся принять больных с коронавирусом и другие временные госпитали: в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. К уже имеющимся 25 тысячам коек они добавят еще около 10 тысяч мест для пациентов с COVID-19.