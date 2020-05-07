Москва представила онлайн-программу 9 Мая

День Победы в Москве впервые пройдет в онлайн-формате. Хотя запланированы и авиапарад, и салют, власти рекомендовали горожанам смотреть все это по ТВ. Обширная праздничная программа нас ждет и в Сети.

Поэтические встречи, фотовыставки и тематические видеоэкскурсии предлагают многие московские парки. В "Сокольниках", например, расскажут о жизни парка во время войны. Именно здесь располагались тир для подготовки пулеметчиков и госпиталь для бойцов противовоздушной обороны. Экскурсия будет доступна 8 мая в 14.00 на страницах парка в соцсетях. По такому же принципу проведет День Победы Измайловский парк. Прогулка по нему для пользователей интернета стартует 9 мая в 12.00. Гиды расскажут о спецшколе, которая была здесь в годы войны. В Измайловском лесу готовили диверсионные и разведывательные группы.

8 мая стоит заглянуть в соцсети Лианозовского парка. Ко Дню Победы здесь смонтировали фильм из сменяющих друг друга 50 черно-белых фотопортретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под каждым можно будет прочитать краткую биографию. Фотогалерею собрали в рамках проекта "Вернисаж Победы". На протяжении полутора месяцев жители района Лианозово присылали на почту парка фотографии и истории своих родственников, живших в годы войны. Так местные жители стали соавторами ленты.