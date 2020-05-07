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07.05.2020 17:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч сотрудников

Текст: Александр Мелешенко
Благодаря запуску работы промышленных предприятий в Москве с 12 мая на работу смогут выйти порядка 200 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, работу возобновят предприятия автопрома, машиностроения, легкой промышленности, производители компьютеров, электроники и другие заводы, чья деятельность сейчас ограничена из-за пандемии коронавируса.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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При этом в период ограничений 350 из 720 промпредприятий столицы продолжали работать - речь об оборонно-промышленном комплексе, пищевой и фармацевтической отраслях, а также других производителях, которые помогали бороться с пандемией.

Вице-мэр объяснил, что за последние две недели были выработаны меры безопасности, которые должны внедрить и строго соблюдать предприятия. Так, они должны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10 процентов сотрудников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Между рабочими местами необходимо создать безопасную дистанцию, а при невозможности этого установить перегородки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук, - пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками, и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца".

Также на работу по-прежнему не сможет выйти персонал старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины, словом, все те, для кого болезнь особенно опасна. Они смогут работать в удаленном режиме.

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