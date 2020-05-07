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07.05.2020 16:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Накануне Дня Победы в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог

Текст: Ирина Огилько

В пятницу, 8 мая, в Москве пройдет очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

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"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая работа будет седьмой по счету, - отметил Петр Бирюков. - Главная цель - профилактика распространения коронавирусной инфекции".

Он напомнил, что во время работы будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Всего обработают более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

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"В проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, - сообщил глава комплекса городского хозяйства. - В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники".

Заместитель мэра подчеркнул, что используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания. Основной дезинфицирующий состав этих веществ - препарат на спиртовой основе.

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