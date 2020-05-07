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07.05.2020 13:26
Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии

За апрель 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 1 млрд 846 млн 841 тыс кВт/ч электроэнергии. Это составляет 101,31% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом 1 млрд 717 млн кВт/ч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы 23 млн 843 тыс лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В апреле 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 570 млн кВт/ч электроэнергии больше, чем в апреле прошлого года. В это время в 2019 году энергоблок № 7 еще не был включен в энергосистему страны, а энергоблок № 6 был остановлен для планово-предупредительного ремонта", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, 5 и 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №7 ведется планово-предупредительный ремонт, который начался 1 апреля и завершится 20 мая.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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