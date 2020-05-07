"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом

Сегодня, 7 мая, в 18:00 на сайте "Российской газеты" смотрите видеоконференцию главного врача Московской городской клинической больницы №24 Григория Владимировича Родомана.

Эта больница вот уже три недели как целиком перепрофилирована на борьбу с COVID-19. За это время через нее прошло уже около 1400 пациентов, 500 из которых выздоровели и выписались.

А с 15 мая в ее состав войдет первый временный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Его оборудуют в 75-м павильоне - самом крупном на ВДНХ. Сегодня ход работ по подготовке к приему пациентов осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Григорий Родоман ответит на вопросы редактора отдела "Москва" Любови Проценко.