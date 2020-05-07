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07.05.2020 22:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Необходимо ужесточать требования для передвижения по Москве

Текст: Сергей Бабкин
Требования к санитарной безопасности людей и к передвижению по столице необходимо ужесточить на первом этапе ослабления ограничений. Об этом в эфире "России-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках", - напомнил глава города.
Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Санитарная обработка общественного транспорта. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Вместе с тем следующий этап ослабления ограничений зависит от того, как все горожане будут соблюдать самоизоляцию, напомнил Собянин. "Это зависит от того, насколько мы будем четко контролировать и выполнять те требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции, внимательного отношения к окружающим, насколько мы будем беречь друг друга", - подчеркнул мэр.

Ранее "РГ" писала, что с 12 мая Москва начинает первые шаги по возвращению к обычной жизни. С этого дня возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. В то же время в городе вводится масочный режим. Например, в транспорте все пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Все эти средства защиты доступны, и продаются даже в метро. В дальнейшем, если на первом этапе не будет сбоев, город сможет перейти к новым шагам по выходу из ограничений. Однако, как ранее говорил Собянин, сиюминутным этот процесс не будет, и в новой реальности столица будет жить довольно продолжительное время.

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